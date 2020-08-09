Не справился с управлением: ДТП произошло минувшей ночью в Челябинске

Есть пострадавшие.

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Минувшей ночью на Северо-Западе Челябинска произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель иномарки не справился с управлением, к тому же ехал по мокрому асфальту на «голых» колёсах.

Как сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД по Челябинску, авария произошла на Комсомольском проспекте около дома № 37 приблизительно в 00:30.

«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем „Ауди“, совершил наезд на препятствие — бордюр, железобетонную опору и дорожный знак, который в результате столкновения повредил. По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время ливня. Все обстоятельства аварии уточняются»,— рассказали в ведомстве.

Также в Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП водитель не пострадал. Однако травмы получил пассажир «Ауди» — мужчина 1979 года рождения. Его доставили в больницу.

Напомним, в минувшую пятницу столкновение произошло между грузовиком и двумя легковушками в Металлургическом районе Челябинска. Виновником аварии стал водитель грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробнее об этом можно узнать здесь.