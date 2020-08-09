Минувшей ночью на Северо-Западе Челябинска произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель иномарки не справился с управлением, к тому же ехал по мокрому асфальту на «голых» колёсах.
Как сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД по Челябинску, авария произошла на Комсомольском проспекте около дома № 37 приблизительно в 00:30.
«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем „Ауди“, совершил наезд на препятствие — бордюр, железобетонную опору и дорожный знак, который в результате столкновения повредил. По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время ливня. Все обстоятельства аварии уточняются»,— рассказали в ведомстве.
Также в Госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП водитель не пострадал. Однако травмы получил пассажир «Ауди» — мужчина 1979 года рождения. Его доставили в больницу.
Напомним, в минувшую пятницу столкновение произошло между грузовиком и двумя легковушками в Металлургическом районе Челябинска. Виновником аварии стал водитель грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробнее об этом можно узнать здесь.