Ребенок пострадал в столкновении «Ауди» и «Шевроле» на Южном Урале

Пострадавшего доставили в больницу.

Послушать 00:00

Две иномарки столкнулись в районе села Воскресенское Каслинского района. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир.

«На 4 км подъезд ко второму КПП города Снежинск водитель автомобиля „Ауди“ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю „Шевроле“. В результате ДТП пострадал восьмилетний ребенок», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по Каслинскому району.

Пострадавшего доставили в одно из медучреждений Снежинска.

Добавим, за прошедшие выходные в Челябинской области произошло 30 ДТП. В них четверо погибли, 33 — получили травмы.