Смертельное ДТП с двумя грузовиками произошло под Златоустом

Сейчас все последствия аварии устраняются.

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Сегодня утром, 11 августа, на трассе Москва-Челябинск, на территории Златоустовского городского округа произошло страшное ДТП. Там столкнулись два грузовика.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Ивеко» с полуприцепом выехал на встречную полосу, где произошло мощное столкновение с двигавшимся автомобилем КАМАЗ под управлением 40-летнего водителя.

В результате этого происшествия водитель КАМАЗА скончался на месте от полученных травм — от кабины его автомобиля осталась лишь груда металла. А водитель «Ивеко» сейчас находится в больнице.

«В настоящее время на месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции осуществляются регулировочно-распорядительные действия, организовано реверсивное движение, устраняются все последствия ДТП», — сообщили в ГИБДД России по Челябинской области.

Отметим, что грузовик «Ивеко» совершил опрокидывание и улетел с трассы в кювет. Обстоятельства ДТП еще выясняются.