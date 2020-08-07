В Челябинске грузовик столкнулся с двумя машинами и завалился на бок

Инцидент произошёл в Металлургическом районе города.

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Авария с участием грузовика и двух автомобилей произошла сегодня, 7 августа, в Металлургическом районе Челябинска. Автомобиль китайской марки выехал на встречку и столкнулся с двумя легковыми машинами. Как рассказали в управлении ГИБДД Челябинска, выезд на встречную полосу случился потому что водитель грузовика отвлёкся от вождения.



«Водитель грузовика отвлёкся от управления транспортным средством, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновения с двумя легковыми автомобилями»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД Челябинска.

После столкновения с легковушками грузовик совершил наезд на стойку дорожного знака. Затем машина завалилась на бок. Отметим, что в аварии обошлось без пострадавших.