107 ДТП и 56 нетрезвых водителей выявили сотрудники ГИБДД за прошедшие выходные в Челябинске

Всего было обнаружено 550 нарушений ПДД.

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Сотрудники ГИБДД по городу Челябинску отчитались о происшествиях за прошедшие выходные. Оказалось, что за трое суток — с 7 по 9 августа — было выявлено 550 нарушений правил дорожного движения. А также были выявлены 56 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Задержаны и доставлены в отделы полиции 25 граждан подозреваемые в совершении различных преступлений на территории города Челябинска. К административной ответственности привлечено 8 пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения и переходи проезжую часть в неустановленном месте, либо на запрещающий сигнал светофора», — сообщили в челябинской Госавтоинспекции.

При этом не обошлось и без ДТП. Всего было зарегистрировано 107 случаев, в двух из которых погибли люди. Также 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранним утром в субботу, 8 августа, на Северном тракте 37-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» выехал на «встречку», где там врезался в движущийся «Лексус», который управлялся 46-летним мужчиной. И в результате этого происшествия водитель «Киа» скончался на месте происшествия от полученных травм.

Еще одно смертельное ДТП произошло в вечернее время в воскресенье, 9 августа. В это время в Челябинске шел сильный дождь. И на улице Доватора 38-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 не заметил большую лужу воды. После наезда на нее он не справился с управлением и наехал на бордюр и электроопору.

«После чего автомобиль ВАЗ изменил траекторию движения и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем „Хендай Элантра“. В результате ДТП 35-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Поэтому сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают всем водителям и пешеходам, что важно быть осторожным при неблагоприятных погодных условиях, а также в темное время суток.