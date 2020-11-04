Челябинцы сообщили об утечке кислорода на станции горбольницы № 8

В минздраве региона объяснили, с чем связан стелющийся по земле пар.

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Жители Челябинска прислали в нашу редакцию видео, на котором запечатлена кислородная станция ГКБ № 8. На кадрах видно, как по земле стелется густой туман. Обеспокоенные горожане заподозрили, что произошла утечка газа.

«И это после случая в студенческой больнице», — комментирует автор видео.

Сразу после поступления сообщения от жителей в медучреждении была проведена внеплановая проверка. Специалисты Министерства здравоохранения Челябинской области заверили, никакой аварийной ситуации на объекте не нашли, оборудование работает в штатном режиме.

«На видео штатная работа испарителя жидкого кислорода. Никакого сброса газа не наблюдается, иначе был бы шум газа под давлением. Туман в приземном слое образуется в результате разницы температур и влажности. Имеется два испарителя, которые включаются поочередно: один в работе, другой оттаивает», — прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе минздрава.

Напомним, 31 октября из-за неисправностей на кислородной станции ГКБ № 2 Челябинска, которую в народе именуют студенческой больницей", произошел взрыв. Разрушительной силой выбило окна в медучреждении и стоящих рядом жилом доме и общежитии ЮУрГУ. Стала известна причина взрыва в челябинской горбольнице № 2

Отметим, что после произошедшего по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе были проверены все кислородные станции при больницах Челябинской области.