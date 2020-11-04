Жители Челябинска прислали в нашу редакцию видео, на котором запечатлена кислородная станция ГКБ № 8. На кадрах видно, как по земле стелется густой туман. Обеспокоенные горожане заподозрили, что произошла утечка газа.
«И это после случая в студенческой больнице», — комментирует автор видео.
Сразу после поступления сообщения от жителей в медучреждении была проведена внеплановая проверка. Специалисты Министерства здравоохранения Челябинской области заверили, никакой аварийной ситуации на объекте не нашли, оборудование работает в штатном режиме.
«На видео штатная работа испарителя жидкого кислорода. Никакого сброса газа не наблюдается, иначе был бы шум газа под давлением. Туман в приземном слое образуется в результате разницы температур и влажности. Имеется два испарителя, которые включаются поочередно: один в работе, другой оттаивает», — прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе минздрава.
Напомним, 31 октября из-за неисправностей на кислородной станции ГКБ № 2 Челябинска, которую в народе именуют студенческой больницей", произошел взрыв. Разрушительной силой выбило окна в медучреждении и стоящих рядом жилом доме и общежитии ЮУрГУ. Серьезно пострадали три квартиры в многоэтажке, одна из палат ковидного госпиталя и приемный покой. Ущерб был нанесен и другим жилым помещениям. Ликвидацию последствий на себя взяло правительство региона, а всех пациентов медучреждения перевели на другие базы, где лечат больных коронавирусом. Восстановительные работы до сих пор продолжаются, а на пострадавшие здания распространили режим ЧС.
Отметим, что после произошедшего по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе были проверены все кислородные станции при больницах Челябинской области.