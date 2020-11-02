Житель Челябинска предложил Алексею Текслеру наградить медиков за эвакуацию пациентов из ГКБ № 2 после взрыва

Губернатор отметил, что похвалы в этой ситуации достойны все службы, работавшие на месте.

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Один из пациентов ГКБ № 2, здание которой пострадало при взрыве кислорода 31 октября, предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру наградить медперсонал. Ведь именно врачи и медсёстры в считанные минуты смогли эвакуировать более 150 человек из пострадавшего медучреждения.

«Я хотел бы предложить вам представить весь медперсонал ГКБ № 2, кто вышел в ту злополучную смену, к награде. Весь персонал сработал не хуже МЧС — всё было слаженно и чётко. Я не ожидал, что медики смогут так сработать в такой страшный момент», — написал пользователь ATaran в «Инстаграм» Алексею Текслеру.

Губернатор отреагировал на это предложение согласием. Как он сам отмечает, все службы, которые были подняты по тревоге из-за взрыва, действительно сработали профессионально.

«Коллектив больницы заслуживает особой благодарности. В экстренной ситуации они не паниковали. Бережно эвакуировали пациентов, организовали их транспортировку. Медики действовали как настоящие спасатели. При этом позаботились о каждом больном. Мы их обязательно наградим», — заявил Алексей Текслер.

Также губернатор подчеркнул, что по поводу случившегося будут сделаны выводы. Во всех больницах области проверят кислородное оборудование, а пострадавшая ГКБ № 2 вернётся в плановую медицину.