В день взрыва кислородной станции в ГКБ № 2 Челябинска скончались пять пациентов

В минздраве региона заверили, что летальные исходы не были связаны в ЧП.

Послушать 00:00

Смерть пациентов в городской больнице № 2 Челябинска не связана со случившимся взрывом. О том, что реанимационные мероприятия проводились до того, как помещение стало заполняться дымом и прогремел взрыв, сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Реанимационные мероприятия посекундно расписываются в карте, в том числе когда наступают осложнения у пациента. Помощь пациентам, чье лечение закончилось летальным исходом, оказывали до того, как произошла авария», — прокомментировал ситуацию министр здравоохранения региона.

Кроме того, снижение кислорода в системе не повлияло на их состояние. В минздраве региона также отметили, что взрыв произошёл в тот момент, когда в реанимационном отделении оказывали экстренную помощь пациентам. Два врача анестезиолога-реаниматолога до того, как началось задымление, зафиксировали остановку сердца у двух пациентов с разницей в 10 минут.

«На момент начала сердечно-легочной реанимации аппаратура не зафиксировала снижения кислорода в системе, оно началось после основного взрыва. После того, как он произошёл, было зафиксировано время снижения кислорода в системе, кислород был подключен по дополнительным системам», — отметил главный внештатный специалист по анестезиологии и реаниматологии Минздрава Челябинской области Алексей Астахов.

Всего на базе городской клинической больницы № 2 был зафиксирован летальный исход у пятерых пациентов. Однако их клиническая смерть наступила до того, как прогремел взрыв.