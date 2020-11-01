Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о взрыве кислородной будки в челябинской больнице

На сегодняшний день сотрудники регионального Следственного комитета устанавливают виновных в происшествии.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту взрыва баллонов с кислородом в челябинской городской больнице № 2. Об этом сообщили сегодня, 1 ноября, в федеральном Следственном комитете.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, проведенных к настоящему времени следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, накануне региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации («Халатность»). На данный момент устанавливаются не только все обстоятельства произошедшего, но и виновные лица, ответственные за обеспечение безопасного хранения кислорода.