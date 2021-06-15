Тополиный пух, жара и люди: в Челябинске за неделю произошло почти 1000 пожаров

Тенденции к снижению напряженности нет

На Южном Урале не утихают пожары. В эпицентре возгораний оказались Челябинск и Копейск: в областном центре за неделю было зафиксировано 905 возгораний, в Копейске — 198. Сотрудники МЧС продолжают работать в авральном режиме. Чаще всего причина пожаров — поджог тополиного пуха.

В Челябинске за неделю зафиксировано рекордное количество возгораний — 905, в результате уничтожены частные дома, хозпостройки и автомобили — такую статистику озвучил сегодня, 15 июня, на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

В минувшую субботу в Челябинске загорелись четыре садовых дома. Четыре бригады пожарных были задействованы в тушении. Распространение огня удалось остановить, но постройки сгорели. В городе вспыхивают автомобили, мусорные баки и здания.

Сегодня глава Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам с просьбой не поджигать пух. Мэр пояснила, что за последнюю неделю количество пожаров в городе увеличилось в десятки раз, а причиной этих пожаров становится возгорание пуха.

«В 99% это поджог. И эта преступная шалость влечет за собой реальную угрозу имуществу горожан, их жизням и здоровью. Я прошу вас не поджигать пух, рассказать детям, как это опасно. Наши подрядчики поливают дороги и газоны, но, пока не будет сильных дождей, тревожная пожарная обстановка будет сохраняться. Берегите себя и других», — сказала Наталья Котова.



В Копейске за выходные дни подразделения пожарной охраны принимали участие в тушении тополиного пуха, травы и мусора более 80 раз. Были подняты имеющиеся резервные силы и средства. От поджога тополиного пуха в городском округе сгорели два гаража, надворные постройки и один автомобиль.

В региональном управлении МЧС поясняют, что тенденции к снижению напряженности не наблюдается.

«Сознательность многих граждан оставляет желать лучшего, и звуки сирен в эти дни не умолкают. Халатное обращение с огнем приводит не только к росту числа обращений встревоженных южноуральцев, но и зачастую к материальному ущербу. На этой неделе уже зафиксированы случаи, когда загоревшийся пух „переходил“ на автомобили. Под угрозой жилые дома и объекты экономики», — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Челябинской области.

В управлении уточнили, что причиной возгораний тополиного пуха может быть не только детская шалость, но и непотушенная сигарета. Сотрудники МЧС напоминают собственникам стационарных объектов, управляющим компаниям и властям о необходимости своевременно убирать скопившийся у строений, заборов и обочин дорог тополиный пух.





В Челябинске уже несколько лет идет поэтапная замена тополей на другие виды деревьев.

«Только в прошлом году на территории города были высажены более 14 тысяч крупномерных саженцев деревьев, в том числе пирамидальных тополей, которые не дают пух, но по своим полезным свойствам не уступают „пушистым“ собратьям. Кроме того, в плановом режиме производится снос угнетенных и аварийных деревьев, обрезка тополей. Но нужно понимать, что единовременной вырубки тополей в городе Челябинске не будет. Поэтапная замена — вопрос далеко не одного года. И, объективно, две недели активности пуха не являются причиной для сноса здоровых деревьев в промышленном городе. Здесь важно отметить, что основная причина возгорания пуха — это поджог»,

— отметили в пресс-службе городской администрации.



