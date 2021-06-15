Наталья Котова попросила челябинцев не поджигать пух

Ежедневно в столице Южного Урала происходит более 90 возгораний пуха

Глава Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам с просьбой не поджигать пух. По данным пресс-службы городской администрации, в последние дни в южноуральской столице происходит более 90 возгораний пуха в сутки.

«Уважаемые челябинцы. За последнюю неделю количество пожаров в городе увеличилось в десятки раз. И причиной, к сожалению, становится возгорание пуха. В 99% — это поджог. И эта преступная шалость влечет за собой реальную угрозу имуществу горожан, их жизням и здоровью. Я прошу вас не поджигать пух, рассказать детям, как это опасно»,— сказала Наталья Котова.

По ее словам, подрядчики поливают дороги и газоны, но до тех пор, пока не пройдут сильные дожди, в Челябинске будет сохраняться тревожная пожарная обстановка.