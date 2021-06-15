На челябинском перекрестке загорелся автомобиль

На месте работают пожарные

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Сегодня, 15 июня, на перекрестке улиц Куйбышева и Молодогвардейцев в Челябинске загорелся автомобиль. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным очевидцев, люди пытались самостоятельно потушить пламя, однако им это не удалось.

«Сейчас происходит ликвидация огня. Причины происшествия будут известны позже», — рассказали в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

В МЧС ответили, что на территории города по-прежнему фиксируется много пожаров — в основном из-за возгорания тополиного пуха.