В челябинском садовом товариществе загорелись четыре дома

Открытое пламя ликвидировали подоспевшие пожарные

Днем 14 июня диспетчер челябинской ЕДДС принял сигнал тревоги из садового товарищества «Тракторосад-3». Очевидцы сообщили об открытом горении четырех садовых домиков, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального ГУ МЧС.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, пожару был присвоен ранг сложности 1 «бис», то есть на место происшествия выехали четыре отделения. Как выяснилось, в СНТ действительно горели четыре домика общей площадью около 150 квадратных метров. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать, сотрудники МЧС занимаются проливкой пострадавших строений и соседних зданий. Никто из садоводов не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС напоминают, что большая часть возгораний в областном центре в последние недели происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Спасатели призывают граждан не поджигать тополиный пух: на его долю в Челябинске приходится более 90 пожаров в сутки.