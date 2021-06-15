Тридцатиградусную жару и грозы прогнозируют в Челябинской области

В горных районах региона будет чуть прохладнее

Новая рабочая неделя в Челябинской области начнется с жаркой погоды, порывистого ветра и гроз. Подробнее о том, чего южноуральцам ждать во вторник, 15 июня, рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В регионе днем ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, возможны грозы. Ртутные столбики покажут +28, +33°C, в горах будет чуть прохладнее — до +23, 28°C. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до +30, 32°C. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду.

Редакция ИА «Первое областное» желает читателям позитивного дня!