Напавшего на школу в Казани арестовали на два месяца

Обвиняемый признал свою вину

Советский районный суд Казани на два месяца арестовал 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию №175. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «е» части 2 статьи 105 уголовного кодекса РФ (Убийство двух и более лиц), уточнили в пресс-службе суда Казани.

Напомним, трагедия произошла утром 11 мая. Вооруженный Галявиев ворвался в казанскую гимназию №175 и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек — два учителя и семь школьников. 20 человек находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

В связи со случившимся в Татарстане губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился усилить меры безопасности в школах. Сотрудники МВД проводят профилактическую работу с педагогами, детьми и родителями. Участковые составят списки детей, наблюдающихся у психиатра.