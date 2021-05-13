«Никто не задумывается, каково там»: в Челябинске группа мам помогает пациентам детской онкологии

Заняться благотворительностью они решили после трагедии в семье подруги

На Южном Урале группа мам-активисток помогает родителям, чьи дети лежат на длительном лечении в онкогематологическом отделении Челябинской областной детской клинической больницы.

Идея помогать родителям юных пациентов появилась не случайно. В социальных сетях несколько мам общались о насущных проблемах, когда в семью одной из них пришла беда — заболела дочка. Девушки поддерживали Екатерину, собрали нужные вещи для жизни в отделении. К сожалению, маленькую Маргариту спасти не удалось.

После смерти дочери Екатерина решила отдать оставшиеся подгузники и питание, чтобы помочь другим родителям. Подруги поддержали её, вместе они собрали посылку с нужными вещами.

«Так мы стали посредниками между желающими помочь и мамами отделения. Организовали пункты сбора в тех районах города, где мы живем. Создали группу во „ВКонтакте“ и подробно описали, чем можно помочь и что категорически запрещено передавать. Пока Екатерина не оказалась в отделении и подробно не рассказала, что там происходит, никто и не задумывался, каково там», — рассказала корреспонденту Первого областного информационного агентства одна из организаторов группы «Мама, помоги!» Ольга Мадудина.

Масштабные траты на лечение в крупных городах, перелеты и проживание зачастую помогают оплачивать благотворительные фонды. Но кроме этого существует ряд расходов, о которых не догадываются те, кто лично не бывал в больнице.

Детям, проходящим лечение в онкогематологическом отделении, требуется специальный уход: свежеприготовленное питание, стерильная посуда, влажные салфетки, жидкое мыло и многое другое.

«Мы открывали сбор и привлекали неравнодушных людей, чтобы купить нескольким мамам в палаты чайник, холодильник и мультиварку. Детей нужно кормить едой, приготовленной не более получаса назад, поэтому им часто готовят в больнице. Или собирали батарейки, поскольку в отделении много игрушек от спонсоров, а запаса элементов питания нет», — отметила Ольга Мадудина.

Девушки из группы «Мама, помоги!» постоянно держат связь с родителями пациентов. Помощь оказывают точечно: на 70 ребят — 70 упаковок влажных салфеток, кусков мыла и средств для дезинфекции.

Когда медицинские учреждения ограничили возможность посещения из-за пандемии коронавируса, на помощь активисткам пришло благотворительное движение «Искорка Фонд». В рамках проекта «Гуманитарная помощь» каждую неделю в отделение в специальных емкостях доставляют необходимые вещи. Перед тем как их отдают родителям пациентов, все они дезинфицируются.

Так несколько девушек-матерей стараются облегчить жизнь родителей, борющихся вместе с детьми за их жизни. Решают их небольшие бытовые проблемы, чтобы взрослые могли тратить силы на поддержку ребят.

Как говорят сами мамы, их объединила дочь Екатерины Маргарита. Поэтому они продолжают «большое дело имени маленькой Марго».