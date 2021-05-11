В школах Челябинской области усилят пропускной режим после стрельбы в Казани

Об этом распорядился глава региона Алексей Текслер

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В Челябинской области усилят контроль за безопасностью в школах, а также пропускной режим. Такое поручение на совещании с представителями муниципалитетов 11 мая дал губернатор Алексей Текслер.

«Я даю поручение всем директорам школ, министерству образования региона усилить меры безопасности и пропускной режим. Мы провели соответствующее совещание с силовиками и договорились об этом с Росгвардией, которая у нас в основном осуществляет охрану в школах. Коллеги из органов МВД, ФСБ также проводят дополнительные профилактические мероприятия», — подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона заявил о необходимости усилить профилактическую работу.

«Учителя, директора, школьники должны общаться друг с другом. Как только появляются какие-то подозрительные моменты, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы. В прошлом году предупредили ряд случаев, и это было сделано по информации, которая шла из школ, от самих учеников и учителей», — заявил Текслер.

Сегодня все школы Челябинской области имеют утвержденный паспорт безопасности. Без него невозможно пройти проверку перед началом учебного года.

«На Южном Урале 96% школ огорожены по периметру и 100% имеют тревожную кнопку. Кроме того, все крупные школы находятся под защитой лицензионных охранных предприятий или Росгвардии, а попасть в новые школы сегодня можно лишь по электронному пропуску», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Напомним, во вторник, 11 мая, в Казани в школе № 175 произошла стрельба. Российские СМИ сообщают об 11 погибших, а также о задержании одного стрелка и ликвидации второго. Городские власти подтвердили гибель восьмерых человек — семи школьников и одного учителя. 20 пострадавших с ранениями госпитализированы.

Учащихся эвакуировали в соседние детсады. С ними работают психологи, организовано питание.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и все экстренные службы. Во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности, входы в них ограничены.

Возбуждено уголовное дело.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура по погибшим.