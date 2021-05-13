В Златоусте задержали троих местных жителей за попытку продать наркотики

Возбуждено уголовное дело

Днем 6 мая в Златоусте Челябинской области полиция задержала двух совершеннолетних местных жителей и одну 16-летнюю девушку. Их подозревают в попытке сбыть наркотическое средство массой более 12 граммов. Информация опубликована пресс-службой следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

В отношении задержанных следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

В настоящее время собирается доказательная база, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.