Челябинцы не могут добраться до работы из-за нехватки маршруток

Горожане связывают отсутствие транспорта с праздником Ураза-байрам

Начиная с вечера 12 мая мусульмане празднуют священный праздник Ураза-байрам. В Челябинске богослужения начались сегодня, 13 мая, с 6 часов утра. Многие водители маршрутных такси из числа мусульман, как и в прошлые годы, не вышли на работу. На остановках города транспорт ожидает большое количество людей.

«Какие-то невероятные пробки на остановках Северо-Запада. Маршрутки битком», — сообщает жительница Челябинска.

При этом, по словам очевидцев, трамваи ходят по расписанию и наполовину пустые.

Отсутствие маршруток повысило спрос на такси, а вместе с тем и цены. Например, чтобы уехать с северо-запада в центр города, придется заплатить порядка 500 рублей.