На Южный Урал доставят девочку, попавшую в ДТП в Нижегородской области

С ребенком приедет бабушка.

Девочка, выжившая в страшной аварии в Нижегородской области, вернется домой, в Нагайбакский район. Вместе с малышкой приедет и бабушка. Также на Южный Урал привезут тела погибших родителей и 4-летнего братика девочки.

Напомним, страшное ДТП случилось в Лысовском районе нижегородской области. Большегруз столкнулся с отечественным автомобилем. В легковушке ехало шесть человек. Супруги, двое детей, бабушка и сестра. Вся семья ехала в Москву, чтобы улететь на отдых в Тунис. В результате аварии погибли трое. Муж с женой и 4-летний сын.

Известно, что погибшая приехала на Южный Урал из Казахстана и, окончив медакадемию, устроилась работать в село Фершампенуаз по программе «Земский доктор». Там и познакомилась с будущим мужем.

Подробности ДТП читайте на сайте Первого областного.