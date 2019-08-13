Южноуральцы погибли в ДТП в Нижегородской области

Среди погибших есть дети.

Трое жителей Нагайбакского района погибли в ДТП: врач районной больницы, её супруг и их 4-летний сын. С их автомобилем столкнулся большегруз. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Известно, что погибшая приехала на Южный Урал из Казахстана и, окончив медакадемию, устроилась работать в село Фершампенуаз по программе «Земский доктор». Там и познакомилась с будущим мужем.

11 августа семья решила отдохнуть в Тунисе: купили билеты, но рейс планировался из Москвы. В столицу поехали на своем отечественном автомобиле. Им оставалось преодолеть четверть пути, если бы не страшная авария.

«Решили, что раз у отца большой стаж вождения, то можно ехать на своей большой семейной машине. В Москве у них родственники, с которыми они хотели увидеться и пообщаться, у отца семейства там мать живет. В общей сложности им нужно было проехать две тысячи километров, им оставалось проехать 500 километров», — рассказала Ирина Олейник, подруга погибшей.

Сотрудники полиции установили, что водитель большегруза во время спуска по повороту дороги не сбавил скорость. Полуприцеп вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате погибли три южноуральца: водитель, жена и 4-летний ребенок. Еще трое: 6-летняя дочь погибших супругов, бабушка и ее сестра доставлены в больницу.

32-летний водитель большегруза задержан, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее за собой причинения легкого и тяжкого вреда здоровью. Видео с места аварии можно посмотреть на сайте Первый областной.