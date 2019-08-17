В Челябинской области во время ДТП с автобусом пострадало 9 человек

Часть из них госпитализирована в медицинские учреждения.

Стало известно точное количество пострадавших во время страшного дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и автобуса. Число людей, получивших травмы, выросло с четырех до девяти. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«В результате ДТП в Верхнеуральском районе пострадали 9 человек, 4 из них отказались от госпитализации, направлены на амбулаторное лечение. 5 человек, в том числе 1 ребенок, госпитализированы в центральную районную больницу Верхнеуральска. У всех состояние средней тяжести. Позже ребенка перевезли в детскую больницу Магнитогорска», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, что авария произошла вчера, 16 августа, в 14:45 на 183 километре автодороги Магнитогорск—Чебаркуль. Автомобиль «Ивеко» столкнулся с грузовиком «Фотон».