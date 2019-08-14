На Южном Урале из-за неправильного обгона пострадал водитель

Водитель во время обгона выехал на встречную полосу.

Сегодня, 14 августа, на трассе Миасс — Златоуст в результате обгона столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пенсионер, находившийся за рулем, попал в больницу.

«Сегодня в 8:20 утра был доставлен 71-летний мужчина. Пенсионер попал в ДТП по пути на работу. Больной в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение, где проводятся противошоковые мероприятия. У мужчины выявлены черепно-мозговые травмы, переломы бедра, голени, надколенника, вывих стопы. Все переломы практически открыты, так что пришлось много шить и работать», — рассказал Владимир Крюков, врач местной больницы.

Дело в том, что 35-летний мужчина на «Сузуки» перед началом обгона не убедился в безопасности маневра, выехав на встречную полосу, он столкнулся с 71-летним водителем «Датсун».