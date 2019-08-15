В Челябинске столкнулись пять автомобилей

На мосту в ЧВАКУШ образовалась большая пробка.

Сегодня, 15 августа, в Челябинске водителям стоит воздержаться от проезда через мост ЧВАКУШа. Из-за ДТП с пятью машинами образовалась огромная пробка.

По предварительным данным, с утра на мосту ЧВАКУШа образовалась пробка сначала из-за чистки барьеров. Во время пробки, машина въехала во впередистоящие авто. В итоге в аварию попало пять автомобилей: «Volkswagen, «Hyundai», «Lada», такси «Убер» и еще одна иномарка. Во время ДТП никто не пострадал.

На месте аварии водитель первой машины, в которую въехали остальные, организовал реверсионное движение для проезжающего потока.