Три человека пострадали в столкновении «Лады Калины» и грузовика в Златоусте

ДТП произошло после попытки обгона большегруза.

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Авария с тремя пострадавшими, двое из которых дети, произошла сегодня, 6 октября в Златоусте. Легковая «Лада Калина» при обгоне грузовика «Даф» врезалась в него. За рулём отечественной машины был 27-летний мужчина. Сама авария, как рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальника отдела ГИБДД по Златоусту Игорь Шумилов, произошла в районе 15:30.



«Водитель, 1993 года рождения, управляя автомобилем „Лада Калина“, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение со встречным автомобилем „Даф“. В результате ДТП, водитель и двое его пассажиров получили травмы»,— подчеркнул заместитель начальника отдела ГИБДД отдела МВД России по Златоусту Игорь Шумилов.

Подробности столкновения рассказал водитель грузовика «Даф» Александр Кузин. Мужчина отметил, что ехал из Челябинска в направлении Уфы, а водитель «Лады» пытался его обогнать, однако увидел встречную машины и не смог совершить манёвр.

«Он начал заходить обратно, его начало крутить. Я пытался уйти от удара, но не получилось и он врезался мне в бак»,— рассказал водитель грузовика «Даф» Александр Кузин.

Отметим, пострадавших в аварии госпитализировали в городскую больницу № 2 Златоуста. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. «Калина», по словам очевидцев, не подлежит ремонту.