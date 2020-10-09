Очевидцев четырёх ДТП ищут в Челябинске

Во всех авариях не обошлось без травм.

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ГИБДД Челябинска разыскивает очевидцев сразу четырёх ДТП. Все они произошли в последние несколько месяцев и не обошлись без травм.



Первая авария произошла в июне, на проспекте Победы, вблизи дома № 167. Столкнулись «Тойота Корола» и «Форд Транзит», а в результате ДТП пострадал пассажир японской иномарки. Также сотрудники ГИБДД ищут свидетелей сентябрьской аварии на Братьев Кашириных, с участием «Фольксвагена Джетта» и пешехода. Машина сбила мужчину, когда он переходил дорогу, а сам пострадавший скончался от полученных травм.

«Очевидцев данных ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией или записью видеорегистратора, просим обратиться в СУ УМВД России по Челябинску, улица Васенко, 65а, кабинет 532, тел. 267-78-13»,— рассказали «Первому областному» в управлении ГИБДД по Челябинску.

Другой эпизод случился 10 июля этого года на улице Игуменка, напротив дома № 31. Там, как сообщили полицейские, ВАЗ-2114 наехал на пешехода. Пострадавший в момент ДТП переходил дорогу на нерегулируемом переходе.

«В результате происшествия травмы получил пешеход. Очевидцев данного ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией, записью видеорегистратора, просим обратиться в СУ УМВД России по г. Челябинску, улица Васенко, 65а, кабинет 511, тел. 267-78-87»,— отметили в управлении ГИБДДД по Челябинску.

Помимо этого, помощь очевидцев требуется и в установлении обстоятельств аварии возле дома № 109 на улице Блюхера. В этом происшествии неизвестный также наехал на пешехода, а затем скрылся.

«В результате происшествия пешеход — женщина, получила травмы, рекомендовано амбулаторное лечение»,— добавили представители ГИБДД.

Очевидцев данного происшествия просят обратиться в ГИБДД УМВД России по Челябинску. Это можно сделать по адресу: Гончаренко, 99, кабинет 503, или по телефонам: 8 (351)-728-61-18, 8 (900)-021-18-42.