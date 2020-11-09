Пять аварий с пострадавшими произошло в Челябинске за трое суток

Шесть человек пострадали, ещё один — скончался.

Послушать 00:00

В Челябинске за минувшие трое суток произошло пять дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них, по информации городского ГИБДД, травмы получили шесть человек, ещё один скончался.



Авария с погибшим произошла в минувшее воскресенье, 8 ноября, в 5 часов утра возле дома № 40-б по улице Героев Танкограда. Там на регулируемом перекрёстке столкнулись автобус ПАЗ и «Фольксваген Пассат».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Фольксваген" — мужчина 1968 года рождения, от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства происшествия устанавливаются, материал по факту ДТП направлен в следственный отдел по расследованию ДТП»,— рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Другая авария — столкновение «Мазды» и «Дэу Нексии» — случилась в этот же день на улице Доватора, возле дома № 10-а. Машины двигались во встречном направлении и врезались на перекрёстке.

«В результате происшествия травмы получили два человека: водитель автомобиля "Дэу Нексия" — мужчина 1969 года рождения, ему рекомендовано амбулаторное лечение, и его пассажир — женщина 1970 года рождения, госпитализирована»,— добавили представители ГИБДД.

Ещё одно ДТП произошло в пятницу, 6 ноября, в 4:30 утра напротив дома № 51/1 по Троицкому тракту. «Форд Фокус», за рулём которого был 31-летний мужчина, врезался в металлическое ограждение и бетонную опору.

«В результате происшествия травмы получил водитель автомобиля "Форд" — мужчина 1989 года рождения, госпитализирован, и его пассажир — женщина 1994 года рождения, рекомендовано амбулаторное лечение»,— подчеркнули в городском ГИБДД.

Полицейские устанавливают обстоятельства всех происшествий. По фактам аварий проводятся административные расследования. Также за трое суток сотрудниками госавтоинспекции Челябинска были остановлены 64 водителя в состоянии опьянения или отказавшиеся от прохождения освидетельствования.