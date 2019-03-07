/ В Аше скончался мужчина, получивший ожоги в ночном пожаре

Возгорание случилось во вторник, 5 марта.

В Аше скончался мужчина, получивший ожоги во время пожара, который произошел во вторник, 5 марта, ночью. Информацию о кончине подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Областной ожоговый центр постоянно консультировал и был на связи, специалисты выезжали туда для консультации, то есть постоянно были на связи. Перевезти мужчину было невозможно, поскольку его состояние было очень тяжелое. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном минздраве.

Прощение с погибшими состоится сегодня, 7 марта, с 10 до 14 часов дня. Отметим, что по факту пожара в Аше проверку начал следственный комитет России по Челябинской области. По предварительной версии причиной возгорания стало замыкание электропроводки.