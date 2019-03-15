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/ Обогреватель чуть не стал причиной смерти пожилой женщины на Южном Урале

Обогреватель чуть не стал причиной смерти пожилой женщины на Южном Урале

Целый дом сгорел после короткого замыкания в электроприборе.
сегодня в 11:15
  |  Происшествия

В Челябинской области пожар уничтожил частный дом. Возгорание произошло в Советском районе Челябинска, в поселке Новосинеглазово, 14 марта.

На происшествие выезжало 4 единицы техники и 16 человек личного состава. По прибытии обнаружено горение 6 на 5 метров. Вызов поступил в 23:48, пожар ликвидирован в 00:46. Пламенем был уничтожен дом, есть пострадавшая. 80-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причиной возгорания, сообщают в ведомстве, стало короткое замыкание в электрообогревателе с последующим возгоранием.

Добавим, что пенсионерка находится в Областной клинической больнице города. Врачи говорят, что пострадавшая в состоянии средней тяжести.

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Комментарии

1obl.ru (from@vk.ru)
12:22, 15.03.2019
Никита, спасибо!
Никита Особов
12:21, 15.03.2019
Ураде

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