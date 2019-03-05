/ Следственный комитет начал проверку по факту пожара в Аше

По предварительной версии причиной возгорания стала неисправность проводки.

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту пожара, который произошел сегодня, 5 марта, ночью в Аше. Как рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области, в возгорании частного дома на улице Фрунзе погибли жительница Аши и ее 7-летняя дочь.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки. В лечебное учреждение с места пожара доставлен мужчина в тяжелом состоянии. — рассказали сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося.

Отметим, что в лечебное учреждение с ожогами был госпитализирован хозяин дома, мужчина 1974 года рождения. Отметим, что в Ашу отправились комбустиологи из Челябинска, для оказания помощи пострадавшему.