/ На Южном Урале дотла сгорел частный жилой дом

Как утверждают очевидцы, пламя вырывалось прямиком из трубы газопровода.

Пожар уничтожил жилой частный дом в Златоусте. Возгорание произошло сегодня утром. Единственное жилье пенсионеров превратилось в пепелище.

Я услышал хлопок сильный. Я болею, поэтому в этот момент лежал. Сразу после звука вскочил, взял одеяло. Мы его намочили, хотели закинуть пламя, но оно было очень сильное, из газовой трубы. — рассказал сайту «Первый областной» погорелец.

Как утверждают соседи, громкий хлопок, который услышал хозяин дома — взрыв газа. В трубе, пролегающей по улице, было видно дырку и пламя. Огонь перекинулся на рядом стоящий дом.

Сообщение поступило в 11:15 о возгорании в частном жилом доме. По прибытию к месту вызова происходило горение самого жилого дома и пристроев к нему. Учитывая угрозу распространения пламени на соседние дома, на место пожара были вызваны дополнительные силы и средства. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель начальника службы пожаротушения 1 отряда ФПС Александр Пономарев.

Для тушения использовалось 4 автоцистерны. На данный момент огонь ликвидирован, пострадавших нет. Причины возникновения пожара будут объявлены после проверки государственным пожарным надзором.

Видео пожара можно посмотреть здесь.