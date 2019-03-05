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/ Шестилетний ребенок погиб в ночном пожаре в Аше

Шестилетний ребенок погиб в ночном пожаре в Аше

Возгорание случилось в двухэтажном частном доме.
сегодня в 10:17
  |  Происшествия

Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме в Аше произошел сегодня, 5 марта, ночью. Уже через 4 минуты огнеборцы были на месте вызова. К моменту их прибытия происходило открытое горение жилого дома, которое перекинулось на надворные постройки на площади 100 квадратных метров.

В ходе оперативных мероприятий на месте ЧП обнаружены тела двух погибших людей, в том числе ребенка 2012 года рождения. Также получил ожоги хозяин дома, мужчина 1974 года рождения. Госпитализирован. Организованна работа психолога 10 отряда федеральной противопожарной службы. На место трагедии выехали специалисты Испытательной пожарной лаборатории. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Челябинской области.

Отметим, что для ликвидации последствий пожара привлечено 30 человек и 10 единиц техники. На данный момент пожар ликвидирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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