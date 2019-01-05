/ Магнитогорцев просят не организовывать мемориалы возле места трагедии

Они мешают проводить специальные работы и несут опасность возгорания.

Администрация города Магнитогорск обратилась к жителям с просьбой не организовывать стихийные мемориалы возле места трагедии.

Во избежание чрезвычайных ситуаций администрация города обращается к гражданам с просьбой не устраивать несанкционированные мемориалы, посвященные жертвам трагедии, произошедшей 31 декабря. — такое сообщение появилось на сайте администрации.

Нагромождение из цветов, свечей и игрушек мешает проводить необходимые работы коммунальным службам, а также несет опасность возгорания, из-за обилия свечей.

Напомним, что в Магнитогорске появится мемориал, после того, как будет проведено благоустройство территории. Об этом распорядился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.