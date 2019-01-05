/ Пострадавшим и членам их семей выплатили более 27 миллионов рублей

Эта сумма составляет 43% от общего количества выплат.

На данный момент пострадавшим при обрушении подъезда в Магнитогорске или их семьям, выплачено 27 миллионов рублей. Это 43% от общей суммы, которые должны получить люди, которых затронула трагедия. Тем временем, на расчетный счет, созданный для помощи пострадавшим было перечислено более 21 миллиона рублей.

Также отметим, что режим ЧС в Челябинской области был снят, но все силовые структуры работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность новогодних праздников, детских утренников и массовых гуляний. Проводятся предупредительно-профилактические мероприятия по обеспечению общественного порядка.