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/ Горячая вода снова появится в доме, где произошла трагедия

Горячая вода снова появится в доме, где произошла трагедия

Также жителям эвакуированных подъездов дадут время забрать свои вещи.
сегодня в 19:58
  |  Происшествия

Постоянная работа ведется в доме, где разрушился подъезд, в результате взрыва бытового газа. Завтра, 6 января, состоится пробный запуск горячей воды в дом, чтобы проверить функционирование системы. Ранее специалисты говорили, что ремонтные работы закончатся только 11 января. Также, завтра в 10 утра, жители подъездов 5 и 6 смогут попасть в свои квартиры, для того, чтобы забрать необходимые вещи.

Отметим, что завтра, 6 января, глава Магнитогорска Сергей Бердников проведет личный прием граждан, пострадавших при обрушении подъезда дома № 164 по улице Карла Маркса. Прием состоится в штабе, который располагается в школе № 14, по адресу: улица Галиуллина, 11/3.

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