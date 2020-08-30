Корова стала причиной массового ДТП в Челябинской области

В результате аварии один из автомобилей разорвало на две части.

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ДТП с участием нескольких автомобилей и коровы произошло накануне вечером в Аргаяшском районе Челябинской области. Одного из участников движения разорвало пополам. Подробнее сайту «Первый областной» сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 29 километре автодороги Долгодеревенское — Кыштым в 20:30 29 августа. 33-летняя водитель автомобиля «Киа Серато» наехала на корову, которая находилась на проезжей части. Почти сразу после этого на животное наехал 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21099».

«После наезда на корову „ВАЗ“ изменил направление движения, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Ленд Ровер“ под управлением мужчины 1952 года рождения. Отделившаяся в результате столкновения часть „ВАЗа“ повредила следовавший за „Ленд Ровер“ автомобиль „Рено Меган“ под управлением мужчины 1998 года рождения»,— рассказали в ведомстве.

В результате пострадали пассажиры автомобиля «ВАЗ» — две пятнадцатилетние девушки. Их с различными травмами доставили в одну из ближайших больниц.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ещё одна авария произошла накануне в Златоусте. При странных обстоятельствах мужчина выехал за пределы дороги и разбился насмерть.