При невыясненных обстоятельствах: смертельное ДТП произошло в Златоусте

Авария случилась спустя полминуты после начала движения.

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Смертельное ДТП произошло накануне днём в Златоусте Челябинской области при невыясненных обстоятельствах. На данный момент в деле разбираются сотрудники Госавтоинспекции, а также Следственный комитет. На месте работала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Инцидент произошёл в 16:20 на улице Чернышевского около дома № 3. Как сообщили нашему корреспонденту, мужчина находился в пути всего полминуты, отъехав от дома около 200 метров, внезапно съехал с проезжей части, снёс дерево и влетел в кирпичный гараж.

«Водитель автомобиля „Рено Логан“ при неустановленных обстоятельствах совершил съезд с проезжей части влево, в результате чего от полученных травм скончался. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего»,— прокомментировали ситуацию корреспонденту ОТВ в ГИБДД.

Однако есть и другая версия произошедшего. Вероятно, мужчина умер ещё до того, как случилась авария. И именно поэтому он съехал с дороги спустя всего полминуты после начала движения. Но точная причина смерти будет озвучена следствием по окончании расследования.