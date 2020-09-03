Водитель «Лады» собрал паровозик из четырех авто в Челябинске

В результате ДТП пострадал один из пассажиров.

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Сразу четыре автомобиля столкнулись на автодороге «Меридиан» в Челябинске. В аварии пострадал один человек. Массовое ДТП произошло утром в среду, 2 сентября, у дома 119 по улице Игуменка.

«Водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем „Лада Гранта“, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди двигающимся автомобилем „Киа“, который продвинулся вперед и совершил столкновение с автомобилем „Датсун“, который продвинулся вперед и совершил столкновение с автомобилем „Мерседес“», — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

Травмы получил 43-летний пассажир «Мерседеса», ему назначили амбулаторное лечение.