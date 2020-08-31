В результате массового ДТП с коровой, которое произошло в минувшую субботу вечером в Аргаяшском районе, пострадали несколько человек, в том числе, как уточнили в Территориальном центре медицины катастроф Челябинской области, три подростка. Центр осуществлял контроль над тем, как участникам аварии оказывалась медицинская помощь.
«Пострадавшие с места происшествия маршрутизированы в больницы города Челябинска. Маршрутизация осуществлялась в соответствии с тяжестью состояния потерпевших: получены черепно-мозговые травмы, сочетанные повреждения. Три ребенка 15 лет доставлены в разные детские больницы»,— рассказали корреспонденту медиахолдинга ОТВ в ТЦМК Челябинской области.
В пресс-службе Челябинской областной детской городской больницы также добавили, что девочек доставили к ним, и уже сегодня они будут переведены по отделениям в зависимости от направления оказываемой медицинской помощи.
Напомним, в результате наезда на корову, которая оказалась на проезжей части в тёмное время суток, в ДТП попали три автомобиля, в которых пострадали несколько человек, включая, как позже выяснилось, трёх подростков. Ранее в областной Госавтоинспекции сообщали всего о двух пострадавших. Подробнее можно узнать здесь.