Велосипедист погиб на трассе в Челябинской области

Мужчина ехал по дороге в темное время суток.

Послушать 00:00

В Челябинской области на трассе погиб велосипедист. Мужчина двигался по автомобильной дороге со стороны Екатеринбурга в Челябинск. Авария произошла вчера, 30 августа, около 22:25.



«На 22 км автодороги подъезд к Екатеринбургу водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем „Мицубиси Лансер“, совершил наезд на велосипедиста, мужчину в возрасте 35-40 лет, который двигался по проезжей части дороги в попутном направлении», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Как сообщают очевидцы с места происшествия, велосипед остался лежать прямо перед разбитым автомобилем, а велосипедист находился намного дальше машины. В результате дорожно-транспортного происшествия он скончался.