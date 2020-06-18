9-летний мальчик-велосипедист попал под машину в Магнитогорске

Он госпитализирован с травмами и ушибами.

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Накануне в Магнитогорске произошло ДТП с участием 9-летнего мальчика-велосипедиста и водителя автомобиля «Мазда Демио» 1995 года рождения.

Авария произошла на перекрестке равнозначных дорог, около полудня 17 июня, в районе дома № 26 по улице Вишневая. Мальчик-велосипедист слишком быстро выехал на перекресток, не удостоверившись в своей безопасности. Водитель автомобиля не успел быстро среагировать, в результате чего и был совершен наезд.

«В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист (9 лет) получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибов, ссадин туловища и конечностей. Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии», — сообщили в группе пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорск.

Отмечается, что будь на пострадавшем необходимая экипировка и велошлем, это позволило бы избежать серьезных травм области головы. Также на прогулке он был без сопровождения взрослых. По факту ДТП проводится административное расследование.