«Вел себя неадекватно»: мужчина погиб на дороге между Миассом и Златоустом

Пешеход выскочил на проезжую часть в неположенном месте.

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В Челябинской области на дороге погиб еще один человек. Сегодня, 17 июня днем, мужчина пытался пересечь автодорогу Миасс — Златоуст на 26 километре. По словам очевидцев, на дорогу он выбежал резко, после чего был сбит автомобилем.

«Я набирал воду на ключе и видел его. Он подошел сюда, к дороге. Я думал, может его надо подвезти на Златоуст, но он даже на меня не смотрел. Лицо у него было отреченное. Водителя я не видел, только тронулся, слышу визг, оглянулся, а он у него на капоте лежит и на моих глазах упал на асфальт. Я его не знал, но мне кажется, он вел себя как-то неадекватно», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ очевидец Николай Коряковцев.

Под колесами черной «Хонды» оказался 81-летний мужчина. Во время аварии он получил слишком серьезные повреждения.

«Водитель автомобиля „Хонда“ совершил наезд на пешехода, внезапно выбежавшего на проезжую часть. Пешеход 1939 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ начальник ОГИБДД по ЗГО Евгений Ярушин.

Мужчина, находившийся за рулем «Хонды», прошел медицинское освидетельствование, состояние опьянения не было установлено. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшедшего.