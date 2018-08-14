/ Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале

27-летняя жительница Магнитогорска пропала из здания, где готовят борцов.

На Южном Урале разыскивают 27-летнюю женщину. Жительница Магнитогорска пропала еще в конце июня. Последний раз ее видели в здании, где осуществляется подготовка по боевым искусствам. Сейчас волонтеры просят помочь в распространении ориентировок.

Маргарита Ломанова около 9 часов утра 26 июня ушла с проспекта Карла Маркса. До настоящего времени ее местоположение неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-спас».

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы ниже плеч русого цвета, глаза серо-зеленые, на правой лодыжке от ожога. Девушка была одета светло-синие джинсы и серо-коричневую кофту.

Всех, кто владеет информацией, просят сообщить об этом по номеру 89 080 533 126 (Мария).

Напомним, сейчас в Челябинске продолжается розыск предполагаемого педофила. Мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку на Изумрудном карьере. В поисках задействована полиция. Подробнее читайте здесь.