Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.22 +1.31 77.65 +0.97
Челябинск
сейчас
 
+24 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале

Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале

27-летняя жительница Магнитогорска пропала из здания, где готовят борцов.
сегодня в 08:38
  |  Происшествия

На Южном Урале разыскивают 27-летнюю женщину. Жительница Магнитогорска пропала еще в конце июня. Последний раз ее видели в здании, где осуществляется подготовка по боевым искусствам. Сейчас волонтеры просят помочь в распространении ориентировок.

Маргарита Ломанова около 9 часов утра 26 июня ушла с проспекта Карла Маркса. До настоящего времени ее местоположение неизвестно. — рассказали сайту «Первый областной» волонтеры поискового отряда «Легион-спас».

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, среднего телосложения, волосы ниже плеч русого цвета, глаза серо-зеленые, на правой лодыжке от ожога. Девушка была одета светло-синие джинсы и серо-коричневую кофту.

Всех, кто владеет информацией, просят сообщить об этом по номеру 89 080 533 126 (Мария).

Напомним, сейчас в Челябинске продолжается розыск предполагаемого педофила. Мужчина напал на несовершеннолетнюю девушку на Изумрудном карьере. В поисках задействована полиция. Подробнее читайте здесь.

Происшествия
Пропавшего месяц назад пенсионера из Мирного могла приютить другая семья
07.08.2018
Пропавшего месяц назад пенсионера из Мирного могла приютить другая семья
Общество
Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены
27.07.2018
Поиски пропавшего ребенка из Челябинска завершены
Происшествия
8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения
27.07.2018
8-летний мальчик из Челябинска пропал перед днем рождения
Происшествия
72-летний пенсионер с отказавшей ногой пропал в южноуральском лесу на два дня
26.07.2018
72-летний пенсионер с отказавшей ногой пропал в южноуральском лесу на два дня
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Слуховой трубопровод для маленьких пациентов появился в челябинской поликлинике
сегодня в 10:21
Слуховой трубопровод для маленьких пациентов появился в челябинской поликлинике
Общество
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
сегодня в 09:50
На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании
Общество
Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении
сегодня в 09:46
Услуги ЖКХ теперь можно оплачивать в мобильном приложении
Хоккей
Сегодня стартует Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею
сегодня в 09:41
Сегодня стартует Кубок Губернатора Челябинской области по хоккею
Происшествия
Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале
сегодня в 08:38
Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале
Культура
Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву
сегодня в 07:19
Челябинская оперная труппа везет «Евгения Онегина» в Москву
Происшествия
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
  
вчера в 20:13
Хозяйка ротвейлеров, разорвавших ребенка, обещала поджечь соседей. Видео
Происшествия
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
  
вчера в 19:04
Очевидец о нападении ротвейлеров на мальчика: «Я понял, собаки рвут ребенка». Видео
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6