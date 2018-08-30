/ Жительница Миасса заявила об исчезновении 9-летнего сына

Ребенок не вернулся домой с прогулки.

В ночь на 30 августа в социальных сетях появилась информация об исчезновении 9-летнего мальчика из Миасса. Ребенок должен был вернуться домой, к родителям, после прогулки. Когда этого не произошло, встревоженная мама начала искать сына своими силами, а потом обратилась за помощью. Волонтеры с начала дня приступили к распространению листовок с приметами ребенка, а добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» готовятся к поискам на месте.

Мой сын Арсений Сумкин потерялся 29 августа. Последний раз видели в районе школы № 1 на улице Малышева. Там он гулял с другом. Около 20:30 они расстались возле школы и пошли по домам. Но мой не вернулся. — рассказала сайту «Первый областной» мама пропавшего мальчика Елена Сумкина.

Приметы ребенка: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волосы светло-русые, есть челка, глаза голубые.

Мальчик был одет в зеленую футболку с красными рукавами, на груди — рисунок с пистолетом, синий джемпер и синее трико, черные кроссовки.

Всех, кто видел подходящего под описание ребенка, просят сообщить об этом координаторам поисков 89 226 960 356 (Лина), 89 507 354 976 (Олеся) или 02.