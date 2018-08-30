Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.15 +0.76 79.56 +0.8
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Жительница Миасса заявила об исчезновении 9-летнего сына

Жительница Миасса заявила об исчезновении 9-летнего сына

Ребенок не вернулся домой с прогулки.
сегодня в 09:43
  |  Происшествия

В ночь на 30 августа в социальных сетях появилась информация об исчезновении 9-летнего мальчика из Миасса. Ребенок должен был вернуться домой, к родителям, после прогулки. Когда этого не произошло, встревоженная мама начала искать сына своими силами, а потом обратилась за помощью. Волонтеры с начала дня приступили к распространению листовок с приметами ребенка, а добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» готовятся к поискам на месте.

Мой сын Арсений Сумкин потерялся 29 августа. Последний раз видели в районе школы № 1 на улице Малышева. Там он гулял с другом. Около 20:30 они расстались возле школы и пошли по домам. Но мой не вернулся. — рассказала сайту «Первый областной» мама пропавшего мальчика Елена Сумкина.

Приметы ребенка: рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волосы светло-русые, есть челка, глаза голубые.

Мальчик был одет в зеленую футболку с красными рукавами, на груди — рисунок с пистолетом, синий джемпер и синее трико, черные кроссовки.

Всех, кто видел подходящего под описание ребенка, просят сообщить об этом координаторам поисков 89 226 960 356 (Лина), 89 507 354 976 (Олеся) или 02.

Происшествия
Кинологи и спецслужбы ищут в лесу 82-летнего грибника
вчера в 11:32
Кинологи и спецслужбы ищут в лесу 82-летнего грибника
Происшествия
Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале
14.08.2018
Девушку с ожогом два месяца ищут на Южном Урале
Происшествия
Подростка с крупной суммой денег ищут на Южном Урале
25.07.2018
Подростка с крупной суммой денег ищут на Южном Урале
Происшествия
Мужчину без руки пятый день ищут родственники в поселке Челябинска
23.07.2018
Мужчину без руки пятый день ищут родственники в поселке Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Фура на большой скорости перевернулась в кювет под Юрюзанью. Видео
  
сегодня в 16:19
Фура на большой скорости перевернулась в кювет под Юрюзанью. Видео
Общество
Как учиться, работать, веселиться и при этом все успевать?
сегодня в 16:16
Как учиться, работать, веселиться и при этом все успевать?
Происшествия
сегодня в 16:14
Спасатели рассказали, как извлекали пострадавших из искореженного автомобиля в Миассе
Общество
В Челябинске освоен новый метод борьбы с онкологией
сегодня в 15:51
В Челябинске освоен новый метод борьбы с онкологией
Общество
Директора магнитогорского цирка будут судить за взяточничество и присвоение денег
сегодня в 15:41
Директора магнитогорского цирка будут судить за взяточничество и присвоение денег
Общество
Иосиф Кобзон скончался в больнице
сегодня в 15:27
Иосиф Кобзон скончался в больнице
Спорт
Все на старт чемпионата! Билеты на первый матч «Трактора» закончились за сутки
сегодня в 15:18
Все на старт чемпионата! Билеты на первый матч «Трактора» закончились за сутки
Общество
Строительство обводного канала для карабашской реки проинспектировал Борис Дубровский
сегодня в 14:58
Строительство обводного канала для карабашской реки проинспектировал Борис Дубровский
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6