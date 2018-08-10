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/ Педофила-насильника с животом разыскивают в Челябинске

Педофила-насильника с животом разыскивают в Челябинске

Следователям удалось составить фоторобот преступника.
сегодня в 15:59
  |  Происшествия

Педофила, надругавшегося над несовершеннолетней девушкой, разыскивают в Челябинске. По словам потерпевшей удалось составить фоторобот и установить обстоятельства произошедшего.

Следственным отделом по Центральному району Челябинска разыскивается мужчина, совершивший преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней в дневное время 16 июля в лесополосе недалеко от карьера Изумрудный. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Приметы предполагаемого преступника: на вид около 45−55 лет, крупного телосложения, с животом, рост около 180−190 сантиметров, волосы очень короткие, редкие, седые, кожа загорелая, по национальности русский, без татуировок, усов, бороды и очков, на лице припухлости под глазами, лицо вытянутое, овальное.

Был одет в широкие спортивные штаны светло-бежевого цвета, однотонную темно-зеленую футболку с коротким рукавом и округлой горловиной.

Следователи ожидают, что челябинцы смогут помочь в поисках преступника. Сообщить информацию о подходящем по описанию человеке можно по телефонам следственного отдела: 790−10−45, 790−05−45, либо в органы внутренних дел по телефону 02.

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