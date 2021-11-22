Инженер-физик обнаружил в центре Челябинска высокую концентрацию радиоактивных веществ

ИА «Первое областное» запросило комментарий у министерства общественной безопасности

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Инженер-физик, специалист по радиации Андрей Ожаровский опубликовал в социальной сети видео, где он измеряет концентрацию радиоактивных веществ рядом с автоцентром «Восток-Лада» на Труда, 22 в центре Челябинска. По данным ученого, концентрация вредных веществ превышена более чем в сто раз.

На место происшествия физик вызвал сотрудников МЧС. В региональном чрезвычайном ведомстве не комментируют информацию.

Опасный очаг, по словам ученого, находится на тротуаре между автосалоном «Восток-Лада» и проезжей частью.

Раньше на этом месте находился радиоактивный столб.

«Здесь был столб, рекламная конструкция. Говорят, летом снесли. Мощность дозы радиоактивного загрязнения 43—45 мкЗв/ч — это очень много. Когда срабатывает дозиметр, надо звонить в МЧС, что я и сделал», — сообщил Андрей Ожаровский, записав видео.

Мы отправили запрос на комментарий в министерство общественной безопасности.

«Министерство общественной безопасности в курсе сложившейся ситуации, на место, где обнаружен источник радиации, прибыли все спецслужбы. Также на месте работают сотрудники лаборатории, которые заберут на исследование предмет, источающий радиоактивный фон. Далее уже проверку будут проводить специалисты Роспотребнадзора, а затем предмет упакуют в специальный контейнер в целях последующей утилизации в соответствии с действующим законодательством. Также через систему учета и контроля радиоактивных веществ будет устанавливаться владелец источника», — сообщили Первому областному информагентству в ведомстве.