В 2022 году на развитие образования из бюджета Челябинска направят 23 млрд рублей

Это более половины всех городских расходов

Администрация Челябинска внесла на рассмотрение депутатов проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Ознакомиться с документом можно будет в декабре на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Большую часть бюджета — 77,2%, или 33,6 млрд рублей, направят на развитие социальной сферы. В 2022 году преимущественная часть средств уйдет на систему образования — 53,6% (23,3 млрд рублей) и социальную политику — 17,9% (7,8 млрд рублей). Доходы бюджета в следующем году предусмотрены в размере 42,8 млрд рублей, расходы — 43,6 млрд рублей. Дефицит составит 784,2 млн рублей.





«В первую очередь увеличены расходы на самые основные направления, которые повышают качество жизни людей в городе Челябинске», — поясняют в пресс-службе администрации города.

В проекте запланировано создать 2012 дополнительных мест в детских садах и 1100 мест в школах, а также 400 мест дополнительного образования в центре цифрового образования «IT-куб» на базе школы № 116. Также средства пойдут на содержание нового филиала Детской художественной школы искусств, находящейся по адресу: улица 40 лет Октября, 21.

Кроме того, большое внимание уделено ремонту школ и детских садов, повышению безопасности образовательных учреждений города с привлечением квалифицированных охранных предприятий. В планах — в два раза увеличить расходы на реализацию инициативных проектов, предлагаемых жителями города для решения первоочередных задач. Будет продолжена работа по поддержке социально незащищенных категорий граждан (ветераны, инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи, малообеспеченные граждане), будут сохранены социальные выплаты.

На развитие улично-дорожной сети города в 2022—2024 годах предусмотрено почти 4,3 млрд рублей. Вместе с тем в планах проекта — строительство новых образовательных учреждений, также предусмотрены расходы на содержание установленного оборудования после завершения в 2021 году рекультивации городской свалки. Продолжится работа по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В 2022 году на реализацию национальных проектов предусмотрено почти 3,8 млрд рублей, за 2022—2024 годы объем финансирования составит более 10,4 млрд рублей.

Ожидается, что в конце 2021 года муниципальный долг составит почти 5,4 млрд рублей. Для сокращения долговой нагрузки в трехлетнем проекте бюджета дефицит на 2022 год составляет 6% от уровня, предельно допустимого по Бюджетному кодексу РФ, а на 2023—2024 годы бюджет сформирован уже с нулевым дефицитом.



