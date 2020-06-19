Оценку жуткому ДТП под Юрюзанью дал автоюрист

По мнению эксперта, причиной аварии стал ряд факторов.

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Автоюрист разобрал детали резонансной аварии с участием грузовика на мосту через реку Сильга. По словам Александра Кужелёва, в момент возникновения опасной ситуации водитель большегруза должен был принять все меры для снижения скорости.



«В данной ситуации ПДД предусматривает только одно — в момент возникновения опасности, которую водитель в состоянии обнаружить он должен принять все меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, то есть он должен был заблаговременно тормозить»,— сказал автоюрист Александр Кужелёв.

При этом эксперт подчеркнул, что правила дорожного движения не предусматривают манёвров или ухода от столкновения в момент опасности. Также автоюрист заверил, что предположение, по которому водитель большегруза мог уснуть за рулём скорее всего не соответствует действительности.

«Предположение, что он уснул отпадает, потому что мы видим, что у него мигает справа аварийная сигнализация, то есть он понимает и осознаёт, что видимо у него тормозная система неисправна. В данном случае он как водитель должен был попробовать замедлить транспортное средство путём коробки передач, потому то он поднимается в горку, на повороте, это также замедляет транспортное средство. Здесь мы видим, что он скорости не меняет и фактически как двигался, так и движется»,— подчеркнул Александр Кужелёв.

Также эксперт считает, что одной из причин ДТП стал и ремонт на участке. Именно из-за закрытия одной полосы машины и стали перестраиваться в узкий промежуток. Уже там образовался затор и произошло столкновение.

«Здесь, к сожалению, сложно оценивать, как организовано движение на данном участке. У нас происходит слияние двух полос в одну, как правило должен стоять светофорный объект за длительное расстояние, либо регулировщик. Здесь этого я не вижу, какие-то знаки присутствуют, но, к сожалению, я не могу их разобрать. Именно правильная организация дорожного движения уменьшает количество таких случаев. Этот участок дороги аварийный, там необходимо делать карманы безопасности. Гористые местности надо расширять»,— отметил автоюрист.

Напомним, резонансное ДТП произошло во вторник, 16 июня. Грузовик врезался в несколько машин на ремонтируемом участке дороги через реку Сильга. Жертвами аварии стали 9 человек, 2 из которых погибли. Запись инцидента попала на видео. В четверг, 18 июня, суд должен был огласить меру пресечения в отношении водителя, однако заседание по ходатайству следователя было отложено на 72 часа.