/ 11-летний ребенок пострадал во время столкновения двух иномарок на Южном Урале

Маленькому пассажиру не потребовалась госпитализация.

Накануне на автодороге в Троицком районе произошла авария, в которой пострадал ребенок. Две иномарки столкнулись на перекрестке. Инициатором аварии оказался 48-летний водитель автомобиля «Форд Фокус».



В 16:25 на 20 километре автодороги Троицк-Степное водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус» под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2006 года рождения автомобиля «Форд Фокус» получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.



Отметим, что сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится административная проверка.

