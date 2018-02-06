/ 33-летний бесправник спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими в Магнитогорске

Виновника и пассажира ВАЗа увезли в больницу после аварии.

Накануне, 5 февраля, на улице Кирова в Магнитогорске «Лада» врезалась во встречный автомобиль. Как удалось установить сотрудникам Госавтоинспекции, автомобилист из отечественной легковушки не имеет водительских прав. Именно он спровоцировал дорожное происшествие.

В 11:55 воле дома № 64 по улице Кирова в Магнитогорске водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», не имея права на управления транспортным средством, не справился с управлением выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он совершил столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген Гольф» под управлением женщины 1966 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области.



Отметим что в результате ДТП пострадали три человека. Водитель «Фольксвагена» отделался легкими травмами, а находившиеся в салоне «Лады» люди госпитализированы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устананавливают причины и обстоятельства ДТП.

